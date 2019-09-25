https://static.news.ru/photo/0d009768-dfa5-11e9-87d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Huby/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Инвестиции России в области недропользования Венесуэлы могут достичь порядка $1 млрд, говорится в материалах к переговорам президентов двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро.

Прежде всего, высок интерес к добыче алмазов и золота. По венесуэльским оценкам, объёмы инвестиционного участия российской стороны могут достичь порядка $1 млрд, — цитирует документы « Интерфакс ».

Потенциалом также обладает финансирование промышленного сектора Боливарианской Республики. Например, Москва продаёт Каракасу грузовики, автобусные шасси и запасные детали. На четырёх предприятиях Венесуэлы собираются автобусы, где создано свыше 1100 рабочих мест.

Кроме того, Кремль намерен в 2019 году почти втрое увеличить экспорт зерна в южноамериканскую страну. В 2018 году объём поставок составлял 254 тыс. т. В 2019-м планируется довести этот показатель до 600 тыс. т.

Ранее News.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал основные темы переговоров Путина с Мадуро. В частности, лидеры двух стран планировали обсудить сотрудничество РФ и Венесуэлы, вмешательство третьих стран в выборы в Боливарианской Республике и региональные проблемы.