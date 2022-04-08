«Интеррос» выкупит Росбанк у Societe Generale

Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России и объявляет о подписании соглашения о продаже всей своей доли в Росбанке и его страховых дочерних компаниях в России компании «Интеррос Капитал», предыдущему акционеру Росбанка. Благодаря этому соглашению, достигнутому после нескольких недель интенсивной работы, финансовая группа эффективно и упорядоченно выведет свои активы из России, обеспечив при этом продолжение деятельности для своих сотрудников и клиентов, — сказано в коммюнике.