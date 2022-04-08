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«Интеррос» выкупит Росбанк у Societe Generale

09:36, 11 апреля 2022
«Интеррос» выкупит Росбанк у Societe Generale
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Одна из крупнейших инвестиционных компаний России «Интеррос» Владимира Потанина приняла решение о приобретении Росбанка у французской группы Societe Generale. Последняя объявила о прекращении деятельности в России, говорится в заявлении.

Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России и объявляет о подписании соглашения о продаже всей своей доли в Росбанке и его страховых дочерних компаниях в России компании «Интеррос Капитал», предыдущему акционеру Росбанка. Благодаря этому соглашению, достигнутому после нескольких недель интенсивной работы, финансовая группа эффективно и упорядоченно выведет свои активы из России, обеспечив при этом продолжение деятельности для своих сотрудников и клиентов,сказано в коммюнике.

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