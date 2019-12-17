https://static.news.ru/photo/4bfec352-2142-11ea-8c25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Интернет-провайдеры через некоторое время смогут свободно пользоваться инфраструктурой жилых домой для подключения и предложения своих услуг. В поддержку этого предложения выступила ФАС.

Законопроект, позволяющий провайдерам беспрепятственно пользоваться инфраструктурой, был внесён в Госдуму в декабре прошлого года. Отзыв на него сделали антимонопольщики, сообщает «Коммерсант».

В настоящее время в ФАС поступает порядка 25 жалоб в неделю от граждан, которые не могут воспользоваться свободой выбора оператора в собственном доме. Управляющие компании злоупотребляют сложившейся ситуацией, зарабатывая на провайдерах. К тому же отмечается низкое качество интернета и его завышенная стоимость.

В рамках существующего законодательства указанные проблемы решить невозможно, поэтому инициативу надо поддержать. Не согласен с проектом закона комитет ГД по ЖКХ. Депутаты предлагают позволить управляющим компаниям взимать с операторов связи дополнительную плату за электроэнергию. Для этого новый закон не нужен, а нужны всего лишь поправки в Жилищный кодекс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2. Это решение подтверждает возможность доведения доли российского провайдера в телекоммуникационной компании до 100%.