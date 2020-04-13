Интернет-омбудсмен призвал изменить подход к маркировке товаров

https://static.news.ru/photo/66bfc1fe-7d8c-11ea-9bf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введение обязательной маркировки товаров нужно приостановить из-за пандемии коронавируса и вызванного им кризиса. Об этом заявил общественный интернет-омбудсмен, член федерального политсовета «Партии Роста» Дмитрий Мариничев.

По его мнению, обязательная маркировка товаров — вчерашний день и дополнительная финансовая нагрузка в сложных условиях пандемии.

Давайте признаемся сами себе, что перед нами не что иное, как косвенное налогообложение бизнеса, — заявил Мариничев.

Альтернативой внедряемой системе омбудсмен назвал подход, при котором каждый производитель самостоятельно формирует каталог собственной продукции, следит за его актуальностью, а информация регистрируется в общедоступной распределенной базе данных. При этом исполнителем по согласованному государством техзаданию должен быть открытый фонд, поддерживающий работу программистов и разработчиков и наполняемый взносами самих участников.

Пилотный проект по внедрению маркировки стартовал 15 июля 2019 года и должен был завершиться в конце февраля текущего года. Согласно официальному сайту «Честного знака», сейчас в нём участвуют более 400 предприятий. На каждую единицу товара они наносят специальный код, который служит средством идентификации. Так, участники оборота направляют в систему информацию о переходе права собственности на продукцию. Организацией эксперимента занимается ЦРПТ, имеющий отношение к USM Holdings, госкорпорации «Ростех» и «Элвис-Плюс групп».

Как писал NEWS.ru, ранее в России продлили эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 декабря 2020 года.