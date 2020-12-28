Интерес россиян к покупке жилья за рубежом за год вырос на 50%

https://static.news.ru/photo/8bbde244-497c-11eb-9b18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elko Hirsch/dpa/Global Look Press

Интерес россиян в 2020 году к покупке недвижимости за границей ради получения вида на жительство (ВНЖ) или второго гражданства увеличился на 50%. В 2021 году он возрастёт ещё на 15–30%, если не последуют новые ограничения из-за коронавируса.

Об этом сообщают «Известия». Издание отмечает, что зарубежная недвижимость позволяет россиянам сохранить инвестиции в еврозоне.

Также россияне получают ВНЖ, чтобы иметь свободу передвижений в любой ситуации, считают эксперты, опрошенные изданием. Кроме того, многие россияне понимают, что с расширением возможностей удалённой работы, жить теперь можно на любом континенте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самой популярной страной для переезда среди российских пользователей Яндекса стали Соединённые Штаты Америки (169 193 запроса в 2020 году). Далее идут Канада (155 121) и Германия (131 161). Они привлекают вероятных переселенцев со всего мира программами для мигрантов, рабочими местами и стабильной экономикой.