Иностранным туристам вернут возможность платить по карте в России ЦБ: банки прорабатывают решения для проведения платежей иностранными туристами в России

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В настоящее время банки прорабатывают ряд платежных решений для приезжающих в Россию иностранных туристов. Также в работе участвует Минэкономразвития. Об этом рассказала «Известиям» директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

Это будут индивидуальные решения, которые делают наши банки. Отдельные банки прорабатывают разные способы, не только на базе карт «Мир», но и на основе оплаты по QR-коду или с помощью других технологий, — сказала она.

Проработать создание платежной карты туриста для иностранных путешественников ранее поручил заинтересованным ведомствам вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По его мнению, это может стимулировать турпоток в российских регионах, к которым традиционно проявляли интерес иностранные гости.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, платежная карта для иностранных туристов может быть запущена в четвертом квартале 2023 года.

Ранее в МВД России рассказали, что срок пребывания иностранцев в России предложено ограничить 90 днями в пределах календарного года. В ведомстве напомнили, что сейчас действует формула «90/180»: гражданам других стран можно находиться в РФ не более 90 дней в течение полугода. Представитель МВД отметил, что если инициатива будет реализовываться, то для имеющих право на долгосрочное пребывание иностранцев сроки будут определяться с учетом оснований такого права.