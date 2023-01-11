Иностранным инвесторам разрешили получать ВНЖ в России в упрощенном порядке

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Зарубежные инвесторы с 11 января смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство в России, сообщили представители Минэкономразвития. Для этого иностранцы должны будут в течение трех лет до подачи заявления вложить минимум 15 млн рублей в социально значимые региональные проекты или инвестировать в российскую компанию 30 млн рублей. Как сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, альтернативным вариантом является регистрация и последующее владение юрлицом, ведущим деятельность в РФ от двух лет. Юрлицо при этом должно платить ежегодно от четырех миллионов рублей в виде налогов.

Иностранные инвесторы также могут купить в России недвижимость любого назначения на стадии строительства или в течение двух лет после ее ввода в эксплуатацию с общей кадастровой стоимостью от 25 миллионов рублей (в Москве — от 50 миллионов, на Дальнем Востоке — от 20). Недвижимость при этом должна быть свободна от обременений, а владеть ею иностранец должен непрерывно в течение года до подачи заявления, — подчеркнул Вольвач.

В ведомстве уточнили, что интерес к упрощенному получению ВНЖ в России прежде всего ожидается со стороны граждан стран ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока и Азии.

Ранее стало известно, что Турция, ОАЭ и Грузия возглавили рейтинг самых популярных среди россиян стран для инвестиций в недвижимость. Пятерку лидеров замкнули Испания и Греция. Кроме того, в десятке лидеров оказались Кипр, Таиланд, Черногория, Франция и Индонезия.

В основном недвижимость приобретается под аренду. Интерес также представляют новостройки — их покупают для дальнейшей перепродажи. Основной спрос по Индонезии (65%) и Таиланду (38%) приходится на курортную недвижимость, то есть для личного отдыха или аренды. Дома и квартиры в Турции представляют интерес для россиян из-за возможности получения ВНЖ или паспорта и последующей перепродажи (50%), следует из исследования.