Иностранный бизнес призвал Россию упростить выдачу QR-кодов

Американская торговая палата (AmСham) и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) попросили власти РФ упростить выдачу QR-кодов для привитых иностранными и российскими вакцинами за рубежом. Об этом «Известиям» сообщили президент AmCham Алексис Родзянко и глава АЕБ Тадзио Шиллинг.

Представители иностранного бизнеса подчеркнули , что трудности с получением QR-кодов возникают не только у граждан зарубежных государств, но и у самих россиян, привитых отечественными вакцинами за границей.

АЕБ уже направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину и подготовила обращение в правительство. AmCham также намерена обратиться по этому вопросу к российским чиновникам. По словам главы АЕБ, в столичной мэрии пока не дали ответа на просьбу.

Представители европейского бизнеса полагают, что РФ может выдавать QR-коды привитым российскими вакцинами и препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Основанием же для получения электронного документа, по их мнению, следует считать иностранные сертификаты.

Глава АЕБ, в свою очередь, выразил надежду, что будет найден компромиссный способ подтверждения стойкого иммунитета у иностранных специалистов.

Например, им мог бы быть положительный результат тестирования методом ИФА (иммуноферментный анализ) на наличие антител igg, что позволило бы сократить количество тестирований методом ПЦР и снизить нагрузку на диагностические учреждения и работодателей, — отметил он.

В AmCham отметили, что в московской мэрии посчитали это обращение не относящимся к сфере вопросов Минздрава. При этом Родзянко назвал получение QR-кодов «высокополитизированным вопросом». Также он рассказал, что c проблемами в этой сфере столкнулись члены семей представителей американского бизнеса из-за отсутствия СНИЛС.

Вопрос про российские и иностранные препараты, да, мы задавали, это высокополитизированный вопрос, и даже Минздрав РФ не занимается им, нам ответ был такой,— подчеркнул глава AmCham.

В Минздраве рассказали, что пока не получали обращений от американской стороны, однако в ведомство поступила просьба от представительства ЕС о взаимном признании сертификатов.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил , что тема взаимного признания вакцин России и Евросоюза является одной из ключевых тем для Кремля. Моcква, по его словам, надеется на скорейшее принятие конкретных мер в этой области. Он также отметил, что вопрос о допуске иностранных вакцин на российский рынок сейчас не стоит из-за большого количества отечественных аналогов.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о причинах роста заболеваемости коронавирусом в России. Член-корреспондент РАН Александр Горелов считает, что число случаев заражения находится на высоком уровне из-за смены доминирующего штамма смертоносной инфекции.