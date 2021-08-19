Международные резервы России за неделю сократились на $5,5 млрд

Международные резервы России по состоянию на 13 августа снизились на $5,5 млрд и составили $593,8 млрд. Об этом говорится на сайте Банка России.

Отмечается, что на начало текущего месяца (на 6 число) финансовые резервы страны составляли почти $600 млрд ($599,3 млрд). Международные финзапасы РФ представляют собой иностранные активы, которые находятся в распоряжении ЦБ и правительства России. Они состоят из денежных средств в иностранной валюте, монетарного золота и других позиций.

Целевой же уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд. Таким образом на данный момент подушка безопасности составляет более $90 млрд.

Ранее экономист Альфа-Банка Наталия Орлова рассказала о дискуссиях по планированию госбюджета на 2022 год. По её словам, правительство РФ в настоящее время оказалось перед сложным выбором между увеличением расходов и возможного перехода в режим экономии.

Специалист также отметила, что оказать необходимую помощь в сдерживании растущих темпов инфляции сможет сокращение финансовых издержек. Однако большинство развитых западных стран пошли по пути увеличения расходов и поддержки ключевых отраслей производства.