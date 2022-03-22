Иностранные компании намерены передать активы в РФ местным партнёрам

Многие иностранные компании после начала действий РФ на Украине заявили об уходе или приостановке деятельности. Сейчас же нерезиденты ищут локальных партнёров, которым можно было бы доверить управление активами, пока ситуация на рынке не стабилизируется, пишет РБК.

По данным инвестиционной компании Aspring Capital, в 2022 году она получила по крайней мере 10 обращений по вопросу передачи управления активами партнёру в России, и число таких обращений продолжает расти. Директор консалтинговой компании Sputnik Group Евгений Пенкин уточнил, что ведутся переговоры как о передаче активов под управление локальных партнёров, так и об их последующей продаже. Заинтересованность в таких сделках проявляют и российские инвесторы, и иностранные компании.

Как указывает партнёр Aspring Capital Сергей Айрапетов, зарубежные компании хотят передать активы надёжному партнёру, имея возможность вернуться на российский рынок, как только ситуация стабилизируется. В этом заинтересован, в частности, крупный бизнес вроде табачных компаний, в чьей структуре российский рынок занимает порядка 20%. Как уточнил руководитель проектов корпоративной практики юридической фирмы VEGAS LEX Александр Гармаев, западные партнёры могут продать акции или доли по условной цене российскому партнёру или менеджменту с возможностью их обратного выкупа при стабилизации ситуации.

Такой способ передачи управления рассматривается практически всеми иностранными инвесторами, которые в силу разных причин решили приостановить деятельность в России, — уточнил Гармаев.

Отмечается, что для проведения такой сделки в нынешних условиях необходимо получить предварительное разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и согласовать покупку доли у иностранного юридического лица с советом директоров Банка России. Это требование установлено указом президента России от 18 марта 2022 года.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что власти России введут временные ограничения на выход зарубежных инвесторов из российских активов. По его словам, иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а политическим давлением, и не смогут вернуться на российский рынок после того, как санкционное давление спадёт, поскольку их место займут конкуренты.