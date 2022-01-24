Иностранные банки отказались приобретать банк «Открытие» из-за санкций

Итальянская группа UniCredit объявила об отказе приобретать акции банка «Открытие», поскольку риски санкций, которыми США угрожают России, уже сейчас негативно влияют на котировки её собственных акций. Более того, как пишет «Коммерсант», эксперты фиксируют снижение доли иностранного капитала в российском банковском секторе в целом.

Так, после появления информации о возможной сделке акции UniCredit на Миланской бирже падали два дня подряд и возобновили падение после упоминания сделки в СМИ 21 января. При этом источник, близкий к ЦБ, отмечает, что UniCredit был в составе участников скорее для увеличения числа кандидатов на покупку.

Кроме того, по словам директора финансовых сервисов S&P Сергея Воронченко, за последние 10 лет доля иностранных игроков на банковском рынке сократилась с 18% до 11%. Показатели российского «ЮниКредита» также говорят о намерении сокращать объём бизнеса в России: активы банка с начала года снизились на 6,5%, а в 2021 году уровень средств клиентов сократился на 11%. В настоящее время, по мнению экспертов, инвесторами в банк могут стать только российские игроки.

Ранее сообщалось, что Центробанк начал подготовку к продаже акций банка «Открытие». Уточнялось, что для этого будут организованы специальные торги, также рассматривается альтернативный способ продажи акций банка стратегическому инвестору. Заявки принимались с 11 по 22 октября 2021 года.