https://static.news.ru/photo/2f28d1f4-6428-11ea-84a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранные граждане аннулировали туры в Россию из-за вспышки коронавируса нового типа на сумму около 500 млн рублей. Поездки планировались с марта по май 2020 года.

Операторы сообщили о почти полной заморозке продаж путёвок в РФ. Среди причин называются распространение инфекции в Европе, а также меры Кремля по предотвращению новых случаев инфицирования, говорится в материалах Ассоциации туроператоров России.

Власти Китая объявили о вспышке коронавируса нового типа 31 декабря 2019 года. К 12 марта 2020-го заболели 121 844 человека, умерли 4375, выздоровели 66625. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда Голливуда Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом, куда артист приехал на съёмки нового фильма. Когда они с женой почувствовали себя плохо, обратились к врачам, сдали анализы на коронавирус, и они дали положительный результат. Сейчас супруги находятся в госпитале города Голд-Кост, лечатся в изоляции.