https://static.news.ru/photo/8c270e04-6edf-11ea-87fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Иностранцы не смогут быть владельцами земли в Крыму. Полуостров включён в список приграничных территорий, где иностранцы, иностранные юрлица и люди без гражданства не могут быть собственниками земли.

В этот же перечень входит и Севастополь. Соответствующий указ размещён на интернет-портале правовой информации. Не могут быть собственниками земли иностранцы в 11 районах и городах Крыма, включая Армянск, Евпаторию, Ялту, Алушту, Феодосию, Керчь. В Севастополе под такой запрет попали восемь муниципальных образований, включая Инкерман.

Помимо Крыма в перечень приграничных территорий попали Астраханская и Калининградская области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Украине иностранным гражданам могут разрешить приобретать землю. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.