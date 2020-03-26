Иностранцы не смогут быть владельцами земли в Крыму. Полуостров включён в список приграничных территорий, где иностранцы, иностранные юрлица и люди без гражданства не могут быть собственниками земли.
В этот же перечень входит и Севастополь. Соответствующий указ
Помимо Крыма в перечень приграничных территорий попали Астраханская и Калининградская области.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на Украине иностранным гражданам могут разрешить приобретать землю. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.
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