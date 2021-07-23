Инновации и «зелёные» проекты: как Кузбассу снизить угольную зависимость

Перед российским правительством поставлено несколько амбициозных задач по развитию главного угольного региона страны — Кузбасса. Во-первых, это реконструкция Восточного полигона железных дорог, во-вторых — модернизация самой угольной отрасли и уход от сырьевой зависимости, в-третьих — развитие «неугольной» занятости. Проблемы, которые предстоит решить, стоят перед регионом уже довольно остро.

Президент РФ Владимир Путин, в частности, ранее просил ускорить строительство объектов транспортной инфраструктуры, не отодвигая сроки на 2025 год.

Постановка таких задач обусловлена в первую очередь тем фактом, что железнодорожный транспорт играет значительную роль, наряду с автомобильным, в грузоперевозках. Согласно данным Росстата, отмечается рост объёмов перевозки грузов железнодорожным транспортом. Так, в 2019-м по сравнению с 2005 годом он составил порядка 109%.

Что касается первой задачи, то развитие магистральной инфраструктуры в районе Кузбасса ранее было включено в утверждённый правительством «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». В рамках федерального проекта «Железнодорожный транспорт и транзит» поставлена задача по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 1,5 раза, до 180 млн тонн.

Правительство, и об этом говорилось на совещании у президента, плотно занимается «расшитием» узких мест транспортной инфраструктуры, диверсификацией экономики Кузбасса. Стоит отметит, что плотность железнодорожных путей в среднем в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах составляет порядка 30 км путей на 10 тысяч квадратных километров территории, а в европейской части — 150 км.

Важно помнить, что Россия — это страна с протяжёнными пространствами и неравномерной обеспеченностью отраслями промышленности и транспортной инфраструктуры.

Павел Львов/РИА Новости

В европейской части страны живёт около 75% населения, там формируется примерно 70% ВРП, 73% занятости, 65% производства продукции промышленности. А восточная зона — Урал, Сибирь и Дальний Восток — является кладовой национальных природных богатств. При этом доля восточных регионов в общем объёме отправки грузов увеличивается с 2014 года. В 2019-м она составила порядка 52%, на Кемеровскую область (основной регион размещения Кузбасса) пришлось почти 20%. Вместе с тем плотность железнодорожных путей в среднем в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах в пять раз ниже, чем в европейской части страны.

При решении задач по ускоренной модернизации экономики регионов, в том числе развитию инфраструктуры и промышленной сферы, местным администрациям необходимо обеспечить активизацию более тесного и постоянного диалога не только с федеральным правительством, но и с ключевыми компаниями. Принимаемые регионами меры должны быть направлены, с одной стороны, на обеспечение роста объёмов действующих производств и создание условий для диверсификации экономики за счёт развития высокотехнологичных отраслей, с другой — на привлечение компаний к вложениям в социальную сферу.

Что касается модернизации «угольной» экономики региона и развития неугольных активов, представляется важным следующее.

Положительным образом на ускорении экономического развития Кузбасса может сыграть инициатива, обязывающая компании инвестировать больше средств в неугольную занятость при увеличении объёмов вывоза угля (предлагается увеличить на 15 млн тонн к 2024 году, а с 2022-го по 2024-й это будет 30 млн тонн).

Наращивание транспортного строительства и добычи полезных ископаемых должно вестись одновременно с реализацией несырьевых проектов, внедрением принципов «зелёной» экономики, повышением уровня жизни населения. Эти задачи также есть в повестке дня федерального правительства, например, в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), реализации проектов комплексного развития территорий городов, повышения доступности здравоохранения и образования, создания экспериментальных правовых режимов в области цифровых инноваций, развития экологического и агротуризма, реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами и прочее.

Ряд преференций может быть предоставлен созданию совместных предприятий между добывающими компаниями и компаниями высокотехнологичного и «зелёного» сектора. Особую актуальность здесь могут представлять юрлица, которые занимаются разработкой и внедрением технологий рекультивации загрязнённых земель, устройством водных очистных сооружений.

Необходимо не только удерживать, но и стимулировать приток высококвалифицированных кадров в регион. Здесь нужно говорить о развитии научно-образовательного потенциала, содействии созданию и развитию высокотехнологичных компаний, которые в том числе ориентировались бы на внедрение технологий в промышленном секторе.

Речь может как раз идти об обязательствах добывающих предприятий по повышению инновационности производства, более активном участии в реализации социальных программ, в том числе подготовки высококвалифицированных специалистов. Кроме того, целесообразно привлекать компании в создающиеся в регионах научно-образовательные центры мирового уровня.

Кроме того, стоит задействовать потенциал статьи «Наилучшие доступные технологии», введённой в 2014 году в ФЗ «Об охране окружающей среды». Это будет содействовать комплексному предотвращению и минимизации негативного воздействия на окружающую среду, а закрепление в соглашениях между регионом и компаниями дополнительных преференций будет стимулировать их активное развитие на территориях.

Автор — замдиректора Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Евгений Плисецкий.