Центробанк собирается разрешить рядовым россиянам переводить в системе быстрых платежей (СБП) до 2 млн рублей (сейчас — 600 тысяч). Это позволит совершать безналичную оплату товаров и услуг на крупные суммы. Соответствующее новшество представлено в проекте положения «О платёжной системе Банка России». Эксперты, однако, увидели в данном изменении возможности для увеличения комиссий, а также для усиления финансового надзора за кошельками граждан.

В документе ЦБ уточняются конкретные сроки внедрения банками для своих клиентов разных типов платежей в СБП. Проект устанавливает их поэтапное появление — в пользу юридических лиц, за жилищно-коммунальные услуги, в бюджет государства и др.

Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

Так, оплатить товары и услуги по QR-коду клиенты банков — участников СБП смогут к 1 февраля 2021 года, провести платежи между физическими лицами по инициативе получателя средств можно будет к 1 июня 2021-го. Возможность проведения периодических платежей — например по кредиту или за использование видео- и аудиоконтента (так называемая подписка) — должна быть предоставлена кредитными организациями клиентам — физическим лицам к 1 сентября 2021 года, а переводов от юридических лиц в пользу граждан по операциям на финансовом рынке (брокеры, доверительные управляющие и др.) — с 1 января 2022-го.

Установление обязанности банков подключиться к СБП и предоставлять своим клиентам услуги по этим типам операций направлено на повышение доступности финансовых услуг для граждан, снижение стоимости платежей для потребителей, развитие конкуренции на финансовом рынке, — сказали NEWS.ru в пресс-службе ЦБ.

Увеличение максимальной суммы переводов через СБП будет стимулировать интерес конечных пользователей сервиса — физических и юридических лиц и, соответственно, увеличит проходимость платежей через систему. Это также позволит перераспределить платёжные потоки между существующими решениями и СБП, разъясняет генеральный директор Рокетбанка Анастасия Ускова.

Кроме того, отмена комиссий ЦБ за пользование системой уменьшит стоимость переводов для банков и, как следствие, для клиентов, что добавит СБП очков в глазах рядовых пользователей. С ростом популярности переводов через систему расширятся и возможности клиентов для осуществления дешёвых безналичных расчётов. Объём переводов финансово активной аудитории в банках также пойдёт вверх. Анастасия Ускова генеральный директор Рокетбанка генеральный директор Рокетбанка

Однако, отмечает банкир, внутри самих кредитных организаций подключение новых продуктов СБП и допконтроль за платежами внутри системы, вызванный увеличением лимитов на переводы, «обязательно приведут к дополнительным операционным расходам, стоимость которых банки, возможно, попытаются компенсировать удорожанием прочих услуг».

По мнению доцента кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Максима Маркова, выгода «цэбэшного» новшества для физических лиц состоит в том, что «это расширяет их возможности по совершению расчётов, в том числе на крупные суммы именно в безналичном порядке», который снимает риски, связанные с «наликом». Кроме того, указывает эксперт, в настоящее время расчёты по СБП, как правило, обходятся физическим лицам всё-таки пока что дешевле, чем по иным системам безналичных платежей.

Тем самым Банк России, следуя мировой тенденции, лишь стремится свести к минимуму пользование наличными деньгами, указывает аналитик. Но главное, СБП, помимо прочего, даёт регулятору больше возможностей для отслеживания, контроля и лучшего понимания платежей, проводимых физлицами, подозревает Марков.

Есть вопрос

«К увеличению лимита в СБП ЦБ РФ есть один вопрос», — рассуждает основатель сервиса для предпринимателей Brizo CRM Дмитрий Иваночек. Как часто потребители разово отправляют суммы свыше 600 тысяч рублей в адрес бизнеса? Пожалуй, это актуально только для рынков недвижимости и автомобилей — всё ещё довольно консервативных, замечает аналитик, попутно высказывая сомнение в том, что «сейчас высок спрос на инструмент быстрых переводов для таких продаж».

Оплатить покупку от 600 тысяч рублей сейчас можно и множеством других более привычных способов. Так, сейчас бизнес может принимать платежи СБП только с помощью QR-кодов, которые ещё не успели войти в обиход и могут отпугивать потребителей, которые собираются оплатить дорогостоящую покупку. Реализация других способов бизнес-платежей планируется на 2020 год, поэтому увеличение лимита платежей выглядит слегка преждевременным. Дмитрий Иваночек основатель сервиса для предпринимателей Brizo CRM основатель сервиса для предпринимателей Brizo CRM

В силу сказанного, по мнению Иваночека, «данное нововведение рискует пройти незамеченным для того же бизнеса, так как не решает его реальных проблем».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В свою очередь завкафедрой экономики и финансов РАНХиГС Алла Дворецкая уточняет, что льготный бесплатный период не будет касаться переводов денег от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пользу физических лиц. Ведь с 1 апреля они станут платными, что дополнительно может сподвигнуть банки к переложению тарифов на клиентов, предполагает эксперт. Понимая это, ЦБ устанавливает верхний предел повышения комиссий — например по переводу от физлиц в пользу юрлиц и в пользу индивидуальных предпринимателей (ИП), добавляет она.

Введение Банком России собственной комиссии на основании того, что именно он инициировал создание системы быстрых платежей, объективно приводит к удорожанию услуг для клиентов. ЦБ предложил финансовые условия функционирования СБП, но одновременно пытается нивелировать их негативные с точки зрения конечного потребителя последствия ужесточением контроля за уровнем комиссий. Алла Дворецкая завкафедрой экономики и финансов РАНХиГС завкафедрой экономики и финансов РАНХиГС

Ранее, напоминает аналитик, некоторые банки уже в 2019 году стали перекладывать подобные комиссии на клиентов, хотя справедливости ради нужно сказать, что многие крупные системнозначимые банки (ВТБ, Тинькофф, Открытие и др.) предоставляют услуги бесплатно с целью поддержания лояльности клиентуры, уточнила Дворецкая.