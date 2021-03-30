«Ингосстрах»: онлайн-урегулирование убытков по каско выросло в 10 раз

https://static.news.ru/photo/5caebf8c-9152-11eb-87dd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам 2020 года число заявленных убытков по каско в режиме онлайн выросло в 10 раз, до 20 тысяч случаев, подсчитали в компании «Ингосстрах». Сейчас более 11,3% убытков по каско заявляется дистанционно. Среднее время урегулирования — выдача направления на ремонт на дилерскую СТОА — составляет не более одного рабочего часа.

Весной прошлого года «Ингосстрах» оперативно расширил географию урегулирования убытков онлайн по каско в мобильном приложении IngoMobile, подключив к сервису практически все регионы страны.

IngoMobile поддерживает большинство вариантов оформления ДТП: по европротоколу, справке из ГИБДД и другими способами. Пользователь заполняет информацию, необходимую для урегулирования страхового случая, прикладывает подтверждение, включая фотографии поврежденного автомобиля и необходимые документы, и отправляет в «Ингосстрах» через мобильное приложение.

Функционал удалённого урегулирования в каско был запущен нашей компанией в 2019 году, однако именно ситуация с пандемией выступила драйвером его развития. Популярность сервиса превзошла все ожидания, — заявил руководитель дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

К концу апреля-2020 количество заявленных онлайн убытков по каско выросло до 15% (с 3% в марте 2020) и держалось на отметке выше 10% на протяжении всего года.

Самыми активными пользователями дистанционного сервиса стали молодые люди в возрасте 24-25 лет (более 20%), а также клиенты 37-54 лет (около 10%). Чаще всего убытки в IngoMobile заявляют автовладельцы из Москвы (15,5%), Санкт-Петербурга (13,6%), Иркутской (7,6%), Новосибирской (7%) и Самарской областей (6%), Республиках Карелия (5%) и Марий Эл (5%).