Инфляция в Турции превысила 61%: как они выживают, грозит ли такое России По итогам 2023 года рост цен в Турции может составить 65%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Турции снова фиксируют рекордные темпы роста цен. Инфляция в стране уже превысила 61%, в том числе из-за девальвации национальной валюты Турции лиры. Слабеющий рубль тем временем провоцирует рост цен и в России. В чем ошибка турецких властей и как не допустить развитие такого сценария в нашей стране?

Какая сейчас инфляция в Турции

В сентября инфляция в стране достигла максимума с декабря 2022 года — в годовом выражении (по сравнению с октябрем 2021-го) цены выросли на 61,5%. Об этом свидетельствуют данные статистического института Турции (Turkstat).

Цены растут третий месяц подряд из-за повышения налогов и ослабления национальной валюты. В августе годовая инфляция достигла 58,9%.

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press Банкноты номиналом 50 евро, 100 долларов и 200 турецких лир выставлены в пункте обмена валюты. После выборов 28 мая Центральный банк Турецкой Республики прекратил подавлять курс доллара

В сентябре резко ускорился рост цен на коммунальные услуги — плюс 42,3% по сравнению с ростом годовых цен на 25% месяцем ранее. Аналогичная динамика наблюдается и с ценами на мебель и бытовую технику — плюс 59,1% против 58,9% в августе.

Продуктовая инфляция, напротив, замедлилась — если в августе она составляла 72,9%, то в сентябре — 68,9% (но цифры все равно огромные). Транспортные услуги подорожали на 50,3% после роста на 70,2% месяцем ранее, а рост цен на услуги здравоохранения замедлился с 77,6% до 70,3%.

В целом месячная инфляция в Турции замедлилась до 4,9% с 9,1% в августе.

Как Банк Турции борется с инфляцией

Последние два года (вплоть до лета 2023 года) Турция проводила необычную кредитно-денежную политику. Вместо того чтобы повышать ставки на фоне высокой инфляции (как это делали мировые центробанки, в том числе как это сегодня делает российский ЦБ), турецкий ЦБ снижал их, тем самым накачивая экономику дешевыми кредитами. Это лишь провоцировало дальнейший разгон цен. На пике октября 2022 года годовая инфляция в Турции превысила 85%.

За эти же два года турецкая лира обвалилась к доллару почти в четыре раза. При этом ВВП страны уверенно рос (в 2021 году — на 11%, в 2022 году — на 5,6%) за счет дешевых кредитов и внутренних инвестиций. На фоне такого подъема экономики президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Турцию «восходящей звездой XXI века». Именно он выступал против роста ставок.

Однако 22 июня ЦБ Турции (под руководством нового председателя Хафизе Гайе Эркан) впервые за два года повысил ключевую ставку с 8,5 до 15% годовых. Затем он сделал это снова — 20 июля ставка выросла до 17,5%, а в конце августа — до 25%. 21 сентября регулятор повысил ставку с 25% до 30% — это максимальный уровень с 2003 года.

Фото: Idil Toffolo/Keystone Press Agency/Global Look Press

По итогам года, как ожидают турецкие власти, годовой рост цен составит 65%. В 2024 году инфляция должна резко замедлиться до 33%, в 2025-м — до 15,2%, в 2026-м — до 8,5%.

Какая сейчас инфляция в России

В России годовая инфляция за последнюю неделю (с 26 сентября по 2 октября) ускорилась до 5,94%. Об этом накануне сообщило Минэкономразвития со ссылкой на данные Росстата. Неделей ранее данный показатель составил 5,74%.

В борьбе с ростом цен 15 сентября Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13%. Это стало уже третьим подряд повышением ставки регулятором за последние два месяца. Ранее, 21 июля, ставка увеличилась с 7,5% до 8,5%, 15 августа в ответ на ослабление рубля ЦБ внепланово повысил ее сразу с 8,5% до 12%.

ЦБ рассчитывает увидеть инфляцию не более 4% по итогам 2024 года. Однако регулятор сам же признает, что это будет сделать не просто. Одна из причин — девальвация рубля. По мнению экспертов, рост курса доллара и евро приведет к ускорению инфляции в целом, ведь многие товары и услуги в России зависят от импорта.

Чем важен пример Турции для России

По словам преподавателя школы бизнеса «Синергия» кандидата экономических наук Даниила Петухова, турецкие власти впрыскивают деньги в экономику, увеличиваются госрасходы за счет роста денежной массы, в том числе за счет повышения зарплат бюджетников, различных пособий населению и прочего. В этом смысле Россия вряд ли может взять пример с Турции, считает Петухов. «Во-первых, проблемы у нас разные, а во-вторых, Россия уже это проходила в 90-е годы и с тех пор выработала определенный иммунитет», — рассуждает он в беседе с NEWS.ru.

Пример Анкары лишний раз показывает, что у экономики есть законы, нарушать которые нельзя, рано или поздно за это придется расплачиваться, заключает Петухов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Турции в предыдущие годы проводилась ультрамягкая денежно-кредитная политика (ключевая ставка была в разы ниже инфляции), и страна жила в состоянии необходимости существенной индексации цен, госрасходов, добавляет в беседе с NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

При этом в 2020–2021 годах из-за невозможности сбалансировать бюджет значительно вырос внешний долг, напоминает эксперт. Доверие к национальной валюте было подорвано.

«России следует не допускать волюнтаристских решений в экономической сфере, при которых ценовая стабильность приносилась бы в жертву поддержанию номинального роста в экономике за счет сохранения низких ставок», — отвечает Миронюк.

Глядя на пример Турции, стоит отметить, что решение Банка России о повышении ключевой ставки в моменты разгона инфляции обосновано, добавляет доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова магистр права Мери Валишвили. По ее мнению, тем самым регулятор стабилизирует экономику и предупреждает перегрев отдельных сегментов финансового рынка.

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