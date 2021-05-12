Инфляция в США побила 13-летний рекорд

https://static.news.ru/photo/233ca7c8-b335-11eb-9827-96000091f725_660.jpg Фото: Richard B. Levine via imago-images.de/Global look press

Индекс потребительских цен в США за последний год достиг 4,2%, такой показатель стал наивысшим с 2008 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство труда страны.

Эксперты отметили, что несколько лет инфляция пребывала на необычно низком уровне. Это было связано с восстановлением американской экономики. Сейчас же ситуация ухудшилась, потому что предприятия не могут угнаться за спросом.

Кроме того, рекордным с 1982 года стал базовый индекс потребительских цен — за апрель он поднялся на 0,9%. Потребительские цены за месяц выросли на 0,8%, такой показатель может быть вызван повышением спроса по мере ослабления распространения коронавируса.

В документе также говорится, что сильно выросли цены на автомобили, транспортные услуги и номера в гостиницах. Аналитики связывают это с возвращением к работе наиболее пострадавших в период пандемии предприятий.

Ранее Центральный банк не исключил новых пиков показателя годовой инфляции в России в 2021 году. Такие прогнозы связаны с повышенным инфляционным давлением.