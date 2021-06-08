Инфляция в России впервые за пять лет превысила 6%

В России годовая инфляция в мае ускорилась до 6,02% с 5,53% в апреле. Последний раз годовой индекс потребительских цен рос более чем на 6% в октябре 2016 года, следует из данных Росстата.
Согласно официальной статистике, продовольственные товары в мае
Из продовольственных товаров сильнее всего подорожала свёкла, по сравнению с апрелем её цена увеличилась на 35,3%. Стоимость белокочанной капусты выросла на 25,2%, моркови — на 18,8%, картофеля — на 15,4%, лимонов — на 12,8% репчатого лука — на 11,3%.
При этом, снизились цены на помидоры (-8,3%), огурцы (-7,9%), бананы (-1,3%), чеснок (-0,3%) и грибы (-0,2%).