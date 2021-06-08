Инфляция в России впервые за пять лет превысила 6%

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В России годовая инфляция в мае ускорилась до 6,02% с 5,53% в апреле. Последний раз годовой индекс потребительских цен рос более чем на 6% в октябре 2016 года, следует из данных Росстата.

Согласно официальной статистике, продовольственные товары в мае подорожали на 0,96% по сравнению с апрелем и на 7,4% в годовом выражении, плодовоовощная продукция стала за год дороже на 8,23%. Непродовольственные товары подорожали на 5,91%. Стоимость услуг выросла на 0,44% в месячном выражении и на 3,11% в годовом.

Из продовольственных товаров сильнее всего подорожала свёкла, по сравнению с апрелем её цена увеличилась на 35,3%. Стоимость белокочанной капусты выросла на 25,2%, моркови — на 18,8%, картофеля — на 15,4%, лимонов — на 12,8% репчатого лука — на 11,3%.

При этом, снизились цены на помидоры (-8,3%), огурцы (-7,9%), бананы (-1,3%), чеснок (-0,3%) и грибы (-0,2%).