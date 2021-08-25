Инфляция в России ускорилась

Инфляция в России за неделю с 17 по 23 августа этого года ускорилась на 0,07%, неделей ранее наблюдалась дефляция на уровне 0,01%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

С начала года потребительские цены выросли на 4,58%. В годовом выражении инфляция на 23 августа 2021 года составила 6,38%.

Среди продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на полукопченую и варёно-копченую колбасу — на 0,9%, сосиски, сардельки и шоколадные конфеты — на 0,8%. Однако отмечается, что падают цены на плодоовощную продукцию: на морковь — на 7,5%, картофель — на 1,9%, помидоры — на 1,7%, яблоки — на 1,1%, огурцы — на 0,7%. Из товаров первой необходимости спички выросли в цене на 1,2%, туалетная бумага — на 0,4%, хозяйственное мыло и стиральный порошок — на 0,3%.

Ранее сообщалось, что в 2020 году жители России чаще переезжали в Севастополь, Адыгею, Краснодарский край и Крым, а также в Ленинградскую область и Подмосковье. Переезды с севера на юг и с востока на запад — обычная тенденция. Люди уезжают к лучшему климату и низким ценам или к высокой зарплате и широкому выбору работы.

Чаще всего переезжают граждане трудоспособного возраста, большинство из них — женщины. Политолог-регионалист Ростислав Туровский назвал главной причиной отсутствие работы в «депрессивных регионах», которую женщинам найти ещё труднее.