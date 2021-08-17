Инфляция в России побила пятилетний рекорд

Темпы роста инфляции в России достигли максимальных показателей за прошедшие пять лет. Об этом пишет РИА Новости.

В июле инфляция составила 6,5% в годовом выражении. Цены на непродовольственные товары повысились больше, чем на продукты питания. Эксперты назвали причинами роста цен ослабевание рубля, новости о плохом урожае или громкие негативные события за рубежом.

Есть и положительные моменты. Подешевели некоторые овощи: картофель — на 20,3%, огурцы — на 19,5%, помидоры — на 17,9%. Однако в целом по сектору инфляция всё равно увеличилась.

Сильно дорожают стройматериалы: доски обрезные — почти на 14%, металлочерепица — на 7,4%, еврошифер — на 5,6%, рубероид — на 4,9%, красный кирпич — на 3,4%, оконное стекло — на 3,1%.

Стоит отметить, что инфляция в Санкт-Петербурге сильнее, чем в Москве: с начала года — 4,7% и 3,9% соответственно.

Ранее сообщалось, что при простом арифметическом подсчёте, учитывающем средневзвешенную ставку в отечественных банках и текущую инфляцию, можно говорить, что средства на банковских счетах россиян за полгода обесценились как минимум на 2,25%.