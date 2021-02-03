Инфляция в РФ за неделю замедлилась до нуля

https://static.news.ru/photo/73659eb6-663d-11eb-9f62-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Недельная инфляция в России замедлилась до нуля, если брать период с 26 января по 1 февраля, свидетельствуют данные Росстата.

На прошлой неделе этот показатель составлял 0,2%. Стоит также напомнить, что с начала года потребительские цены выросли на 0,7%.

Стоимость сахара в РФ за неделю с 26 января по 1 февраля снизилась на 0,6%, подсолнечного масла — на 0,5%. В Росстате также сообщили о том, что за прошедшую неделю цены на куриные яйца в среднем по стране снизились на 0,2%, а на овощи и фрукты, наоборот, увеличились примерно на 1,6%.

Кроме того, курица и маргарин подорожали на 0,5%, водка, говядина, баранина, молоко, детское питание прибавили в цене ещё 0,2%. Цены на свинину, сосиски, сардельки, консервы мясные, молоко пастеризованное, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, макаронные изделия, муку пшеничную и чай чёрный не изменились.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство экономического развития России прогнозирует снижение цен в II квартале текущего года, при этом пик инфляции в годовом выражении ещё не пройден. Об этом заявила заместитель главы Минэкономразвития Полина Крючкова.

Она добавила, что инфляция стабилизуется в помесячном выражении благодаря принятым правительством мерам по сдерживанию роста цен на социально значимые товары. Кроме того, в II квартале года в России может начаться снижение потребительских цен год к году.

До этого сообщалось, что ряд аналитиков также спрогнозировали пик инфляции в феврале. Он составит порядка 5,5% в годовом выражении, и после этого рост цен пойдёт на спад. Причинами резкого роста инфляции в России станут падение стоимости рубля и повышение цен на продукты, в частности на овощи.