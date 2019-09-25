https://static.news.ru/photo/fcdb9b56-dfa1-11e9-bc12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Инфляция в РФ с 17 по 23 сентября текущего года достигла нулевой отметки после трёх недель дефляции на уровне 0,1%. Кроме того, несколько продуктов подешевели.

За отчётный период цены на сахар-песок потеряли 0,9%, свинину — 0,4%, пшено — 0,3%, макаронные изделия и вермишель «похудели» на 0,2%.

Плодоовощной сектор подешевел на 1,7%, в том числе морковь и лук репчатый — на 3,7%, картофель — на 2,9%, капуста белокочанная — на 2,7%, яблоки — на 2,5%. Однако огурцы подорожали на 3,1%, помидоры — на 1,4%, говорится в сообщении на официальном сайте Росстата .

Цены на гречневую крупу подросли на 1,2%, сливочное масло — на 0,5%, подсолнечное — на 0,4%, говядину, сыры и рис — на 0,3%. Колбасы, мороженая рыба, мука и водка — на 0,2%.

Цены на бензин и дизельное топливо не изменились. С начала года инфляция набрала 2,2%, а в годовом выражении на 23 сентября составила около 4%.

Ранее News.ru сообщал, что Министерство экономического развития России ожидает снижения годовой инфляции в октябре 2019 года. По словам главы ведомства Максима Орешкина, показатель опустится ниже целевого уровня в 4%.