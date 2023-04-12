Инфляция в марте замедлилась втрое и упала до минимума с июля 2020 года Росстат: годовая инфляция в марте замедлилась до 3,51% с 10,99% в феврале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Годовая инфляция в России в марте замедлилась до 3,51% против 10,99% в феврале, это минимальное значение с июля 2020 года, о чем свидетельствуют данные на сайте Росстата. В марте рост цен замедлился до 0,37% с 0,46% в феврале, вернувшись к значениям ноября 2022 года.

В марте 2023 года по сравнению с февралем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,37%, по сравнению с декабрем 2022 года — 101,67%, — говорится в исследовании Федеральной службы государственной статистики.

Потребительские цены выросли на 0,5% и более в 20 российских регионах. Наибольшее повышение — на 0,7% — зафиксировали в Карелии, Подмосковье, Калужской и Томской областях, что в Росстате связали с удорожанием услуг на 1,2–2,4%.

В марте продовольственная инфляция, включая цены на спиртное, замедлилась на 0,13% по сравнению с 0,79% в феврале, в годовом выражении цены выросли на 2,57%. Непродовольственные товары за март выросли в цене на 0,14%, в годовом выражении — на 0,12%.

11 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, что к 3 апреля инфляция в стране снизилась до 3,3%. Глава государства отметил, что до конца месяца показатель может опуститься ниже 3%.

В феврале с показателем инфляции в 10,99% Россия заняла 50-е место в мире. Самую высокую инфляцию выявили в Ливане и Аргентине — 190% и 102,5%.