Инфляционные ожидания россиян совпали с октябрьскими за 2022 год Инфляционные ожидания россиян упали до 12,7%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инфляционные ожидания россиян в январе упали до 12,7% с 14,2% годовых в декабре прошлого года, сообщает Центробанк. Они приблизились к уровню октября 2022-го (12,8%). Пик инфляционных ожиданий за последние три года пришелся на март 2022 года, они были на уровне 18,3%.

Наблюдаемая инфляция для тех, у кого есть сбережения, в январе составила 14%. Для тех, кто не имеет сбережений, она снизилась с 19% годовых в декабре прошлого года до 18,2% в январе. Инфляционные ожидания — один из факторов, важных для ЦБ при принятии решения по ставке. Новое заседание совета директоров по этой теме пройдет 16 февраля.

Тем временем риелторы фиксируют резкий скачок цен на новостройки. Средняя стоимость квадратного метра первичного жилья в России за последний месяц выросла на 4,4% при годовом росте в 10,3%. NEWS.ru разбирался, в чем причины этого подорожания и что будет с ценами на жилье к лету.

Также многие финансовые аналитики ждут, что к выборам президента рубль достигнет своего пика в 80–85 за доллар, а после начнет падать и это сильно скажется на ценах в России. Произойдет ли это на самом деле и какой в итоге может быть инфляция, NEWS.ru решил спросить сразу у нескольких экономистов.