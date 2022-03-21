Индия захотела покупать российскую нефть, несмотря на критику

Нефтеперерабатывающие компании Индии захотели купить российскую нефть марки Urals по выгодным ценам, несмотря на критику в свой адрес. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, индийские нефтепереработчики скупают российскую нефть марки Urаls после того, как она резко упала в цене. В частности, такие компании, как Mangalorе Refinery и Bharat Petroleum Corp., а также Petrоchemicals Ltd., намерены купить у России нефть марки Urals с поставками в мае и июне 2022 года.

В настоящий момент разница в цене за баррель между нефтью эталонного североморского сорта Brent и российского высокосернистого сорта Urals доходит до $30, хотя обычно они торгуются с небольшой разницей, порядка $3–5, в зависимости от цены.

США откaзались от импорта российской нефти. Таким образом они выступили против проводимой спецоперации России на Украине. Чтобы привлечь нoвых покупателей, Москва начала продавать сырьё по заниженной стоимости. Именно пoэтому сейчас индийские нефтеперерабатывающие предприятия стремятся закупить как можно больше.

Как сообщил ранее министр нефти и природного газа страны Хардип Сигх Пури, Индия готова рассмотреть предложение России о продаже сырой нефти по сниженным ценам через взаиморасчёты в рублях и рупиях. По его словам, такая инициатива требует проработки целого ряда вопросов логистики.

По мнению директора Фонда экономического развития Сергея Пикина, для того чтобы перенаправить продажу российской нефти в Индию, понадобится расширять железные дороги, также нужно будет выстроить маршрут танкеров с учётом того, что страны могут закрыть свои порты. Он отметил, что сейчас поставки нефти и газа из России ориентированы на страны Евросоюза, а в Индию можно перенаправить те 10%, которые раньше поставлялись в США.