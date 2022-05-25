Индия ввела ограничения на экспорт сахара

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство торговли и промышленности Индии решило ввести ограничения на экспорт сахара. Как пишет ТАСС со ссылкой на уведомление главного управления внешней торговли, правительство разрешит экспорт сахара в количестве до 10 млн тонн: распоряжение будет действовать до 31 октября или «до дальнейших распоряжений».

В целях поддержания доступности сахара на внутреннем рынке и стабильной цены на него в стране <...> центральное правительство решило ввести регулирование экспорта сахара с 1 июня 2022 года, — говорится в сообщении профильного управления.

Ранее власти Индии ввели запрет на экспорт пшеницы, допустив ряд исключений, в том числе для удовлетворения потребности других стран по запросам их правительств. Кроме того, поставки пшеницы за рубеж возможны в случаях, когда безотзывный аккредитив был выдан на дату запрета на экспорт или до неё. В министерстве торговли и промышленности страны добавили, что власти Индии привержены обеспечению собственной продовольственной безопасности, а также соседних и других уязвимых развивающихся стран, которым недоступны адекватные поставки пшеницы из-за резкого роста цен на неё.