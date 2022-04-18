Индия возобновила экспорт чая и продовольственных товаров в Россию

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Резкий отказ Европы от российских нефти и газа повлечёт за собой ценовой шок в Европе, в результате чего регион может ускоренными темпами перейти на возобновляемую энергетику, заявил РИА Новости генеральный директор АКРА Михаил Сухов. По его словам, период высоких, но волатильных цен на нефть и газ будет наблюдаться ещё один или два года, что приведёт к быстрому росту возобновляемой энергетики.

Полный и резкий отказ от поставок российских углеводородов в ЕС вызовет ценовой шок на внутреннем рынке ЕС и в экстремальном сценарии дефицит топлива, но приведёт к переориентации на импорт нефти...