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Экономика

Индия возобновила экспорт чая и продовольственных товаров в Россию

Economic Times: Индия возобновила экспорт чая и продовольственных товаров в Россию
10:21, 19 апреля 2022
Индия возобновила экспорт чая и продовольственных товаров в Россию Сбор чая. Индия Фото: Xinhua/Global Look Press
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Индия возобновила поставки в Россию чая, риса, фруктов, кофе и морепродуктов после приостановки экспорта с началом событий на Украине. Контейнеры с индийскими товарами на прошлой неделе были отправлены российским импортёрам, сообщает газета The Economic Times. Торговые платежи осуществляются в рупиях и рублях, некоторые банки проводят также операции в евро.

Платёжные транзакции сейчас осуществляются через Сбербанк. Банки содействуют возобновлению торговых операций с Россией, которые в основном осуществляются через порты Грузии, — заявил гендиректор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай.

Кроме того, глава компании Shah Nanji Nagil Exports Ашвин Шах отметил, что российским получателям была отправлена крупная партия индийского риса сорта басмати.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы побывают в пяти странах для того, чтобы убедить их власти выступить с осуждением событий на Украине. Речь идёт о Польше, Индии, Германии, Непале и Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Главной целью американских политиков станет попытка убедить местные власти поддержать Украину. По мнению американских политиков, страны, в которые направятся сенаторы, на данный момент не в достаточной степени поддерживают попытки Запада «изолировать Россию».

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