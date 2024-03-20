Индия отказывается от нефти из России: кто станет новым покупателем

Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press

Индия отказывается от российских премиальных марок нефти. Ее вынуждают к этому меры западных стран, которые запрещают своим компаниям страховать и обслуживать суда, перевозящие российскую нефть по цене продажи выше потолка в $60 за баррель. Какими проблемами это грозит России и смогут ли Индию заменить другие покупатели, рассказывает NEWS.ru.

От чего и как отказалась Индия

Индия уже два месяца не покупает российскую нефть премиального сорта ESPO, которая доставляется по морю через дальневосточный порт Козьмино, сообщал Forbes со ссылкой на другие СМИ и данные аналитиков компании Kpler. Причина в том, что такая нефть продается выше ценового потолка в $60 за бочку, установленного западными странами еще в декабре 2022 года. А если нефть из России продается выше ценового потолка, западным компаниям запрещается страховать и обслуживать соответствующие суда. И в целом закупки такой нефти и сотрудничество с Россией создают риски вторичных санкций.

ESPO — сорт качественной нефти, добываемой в РФ, с низким содержанием серы. Он транспортируется на восток по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО). Основным заказчиком ESPO выступает Китай, получавший в среднем 800 тыс. баррелей в сутки в 2023 году. Индия во второй половине 2022 года получала 60 тыс. баррелей в сутки, а в 2023 году — 95 тыс. баррелей.

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Индия нарастила закупки нефти ESPO после того, как в 2022 году ее отказались покупать США, которые ввели эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов, а также Южная Корея и Япония. Кроме того, на фоне конфликта России и Украины нефть ESPO торговалась с небольшим дисконтом к бенчмарку — нефти сорта Dubai. Позже стало известно, что Индия отказывается и от второго качественного сорта российской нефти — Sokol — из-за проблем с проведением платежей.

Как Индию заменит Китай

После отказа Индии закупать у России дорогую нефть в Китае заявили о готовности расширить объемы импорта российских углеводородов. И в марте они достигнут рекордной планки, сообщает Bloomberg. По данным агентства, нефть марки Sokol уже перенаправляется китайской стороне вместо Индии.

По данным агентства, в марте Китай будет получать до 1,7 млн баррелей российской нефти в день за счет марок Sokol и ESPO. Прогнозируется, что поставки Sokol увеличатся втрое — до 379 тыс. баррелей в день, а ESPO — до 882 тыс. баррелей. Такой объем закупок станет рекордным с января 2023 года. Но Bloomberg затруднилось с оценкой того, пойдет ли нефть конкретным покупателям или будет переведена на хранение. Bloomberg указывает, что в Китае действуют довольно нерешительно в вопросе сделок с Россией из-за последних санкций США, направленных против танкеров.

Ведь стоит вспомнить, что до недавнего времени Индия тоже являлась одним из крупнейших покупателей нефти из РФ. При этом индийский министр нефти Хардип Сингх Пури ранее утверждал, что в стране прекратили сделки с российскими углеводородами из-за непривлекательных скидок, а не санкций.

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Какие еще страны могут нарастить поставки нефти из РФ

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в беседе с NEWS.ru отмечает: если рассматривать альтернативные направления, то в почетную тройку импортеров российского «черного золота» стабильно входит Турция. «Анкара стремится стать энергетическим хабом, и на этой почве ее экономические связи с Россией продолжают укрепляться. Так, поставки российской нефти в Турцию по морю в декабре перевалили за 400 тыс. баррелей в сутки», — говорит эксперт.

Впрочем, экс-министр экономики России Андрей Нечаев указывает, что плюс Китая — в «коротком плече», поскольку нефть из РФ в КНР доставляется по трубопроводу. Поэтому Поднебесная не сильно боится отказа западных компаний страховать танкеры с российской нефтью (хотя случаи с соответствующими претензиями со стороны Китая были).

Есть ли еще плюсы от замены Индии Китаем

Пока РФ продает нефть Индии за рупии, которые мало где можно использовать, поставки российских углеводородов в Индию не слишком интересны для пополнения российского бюджета, говорит Калманович. И сотрудничество с Китаем в этом направлении выглядит более интересным и выгодным, считает эксперт.

Кроме того, сейчас потребление российской нефти Китаем растет очень стремительными темпами, отмечает аналитик. «В частности, по сравнению с 2022 годом ежемесячные поставки уже выросли в текущем году почти на 30%. Это показатель именно за два последних года, когда поменялась геополитическая ситуация. Тогда как рост ежемесячных поставок нефти в 2024 году по отношению к 2023 году составляет порядка 10-15%», — добавил Калманович.

Впрочем, тут стоит упомянуть, что более выгодные поставки нефти на Запад за эти же годы почти сошли на нет.

Есть ли минусы от замены Индии Китаем

Как отмечает в беседе с NEWS.ru экс-министр экономики России Андрей Нечаев, основным сортом российской нефти являются все-таки не Sokol и ESPO, а более тяжелая и менее качественная нефть Urals. Но дело уже далеко не только в нефти, говорит Нечаев. Многие так называемые дружественные страны по факту опасаются вторичных санкций. Тем более что контроль в этой сфере усиливается, отмечает эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Андрей Нечаев

«Пока речь идет о том, что потоки [премиальной нефти] будут переключены на Китай, но он и так получает ее по восточному трубопроводу. Вопрос: нужен ли Китаю такой объем нефти? Не исключено, что будет обходной маневр — она будет отдаваться на хранение в Китай, а потом ее попробуют поставить куда-то как нероссийскую. Но не факт, что Китай будет готов рисковать [подпасть под вторичные санкции]», — говорит Нечаев.

Самый главный минус такой ситуации, считает Нечаев, в том, что Россия становится «заложником одного покупателя». И с точки зрения цен (Китай сможет их диктовать), и с точки зрения надежности поставок. Кроме того, юань относится к свободно конвертируемым валютам. То есть России потом будет сложно продать свои юаневые запасы за другую валюту. А значит, чтобы эти деньги работали, надо будет усиливать свою зависимость от импорта из Китая — заказывать у него еще больше товаров, отказываясь от поставок из других стран. При этом крупные банки КНР периодически сами не обслуживают платежи из России, опасаясь санкций.

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