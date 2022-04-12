Индийская госкорпорация IOC отказалась от покупки российской нефти

Крупнейшая индийская нефтегазовая компания Indian Oil Corporation (IOC) отказалась покупать российскую нефть марки Urals, сообщает Reuters ссылаясь на источники. Отмечается, что IOC в ходе последнего тендера не выбрала ряд высокосернистых сортов нефти, содержащих больше серы и тяжёлых углеводородов.

Индийская компания, согласно информации агентства, кроме отказа от покупки российской Urals, отказалась от закупок нефти марок Das, Eugene Island и Thunder Horse.

IOC, которая покупала российскую нефть Urals, отказалась от этого сорта в ходе последнего тендера по сырой нефти, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Индия планирует обойти санкции США, чтобы торговать с Россией. По словам аналитиков, индийские компании уже стараются приобрести как можно больше российской нефти марки Urals, поскольку из-за отказа США от её импорта РФ сделала на энергоноситель скидку.

По данным индийского правительства, в 2021 году на нефть из России приходилось 2% от общего объёма зарубежных закупок, это порядка 33 миллионов баррелей. Кроме того, Indian Oil Corp уже имеет сделку с ПАО «Роснефть» на поставку почти 15 миллионов баррелей в 2022 году.