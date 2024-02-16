Индия нашла способ закупки российской нефти Reuters: Индия стала закупать российскую нефть Sokol за дирхамы после перерыва

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Индия в феврале возобновила импорт российской нефти Sokol, перейдя на расчеты в дирхамах после перерыва, который продлился два месяца, сообщает издание Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов и инсайдеров. Отмечается, что как минимум два нефтеперерабатывающих завода в республике уже приняли поставки.

По данным агентства, покупатели, в числе которых оказалась компания Hindustan Petroleum, нашли способ расчета за российское сырье. Наиболее вероятно, что платежи будут производиться в национальной валюте ОАЭ — дирхамах. Поставки нефти Sokol за рубеж осуществляет дочернее предприятие «Роснефти» — ООО «Сахалин-1».

Так, согласно данным отслеживания судов LSEG, танкер Seagull, на борту которого находилось 95 тысяч тонн нефти Sokol, разгрузился в порту Мумбая 13 февраля. При этом ранее Hindustan Petroleum редко закупала Sokol. Кроме того, частный нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy в феврале также принял партию российского сырья. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит компаниям из РФ, в том числе «Роснефти».

Государственным НПЗ Индии пришлось приостановить закупки Sokol в прошлом году после рекомендации правительства не использовать китайские юани для оплаты. Причиной для этого послужили напряженные отношения между Нью-Дели и Пекином. Кроме того, в декабре сообщалось, что шесть российских танкеров, которые перевозили около 5 млн баррелей Sokol, остановились в пути в порты Индии. Политолог Юрий Светов объяснил ситуацию политическим давлением Запада на индийских партнеров.