https://static.news.ru/photo/fea5c318-cc81-11e9-955d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press

Индийские власти готовы укреплять сотрудничество с Дальним Востоком в ряде областей, в числе которых энергетическая отрасль, чёрная металлургия и угольный сектор.

По словам министра нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Дхармендры Прадхана, Индия заинтересована в наращивании энергетического сотрудничества и в том, чтобы стать долгосрочным партнёром России в угольном секторе.

Индийский министр посетил Москву 29-30 августа после приглашения министра энергетики России Александра Новака. Его сопровождала представительная делегация, которая в том числе включала руководителей крупных нефтегазовых, металлургических и консалтинговых компаний страны.

Как писал News.ru писал, что глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что эпоха доминирования Соединённых Штатов Америки в мировых процессах заканчивается.