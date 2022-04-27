Индийская компания сообщила о проблемах с перевозкой российской нефти Reuters сообщил о проблемах с перевозкой российской нефти в Индии

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Индийская компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) не может найти судно для транспортировки 700 тысяч баррелей российской нефти с Дальнего Востока, пишет Reuters со ссылкой на источники. Поиски судна, способного ходить в ледовых условиях, усложнились из-за репутационных рисков для перевозчиков и сложностей в обеспечении страховки.

Компании ONGC принадлежит 20% проекта «Сахалин-1», также она является подрядчиком в экспорте нефти марки «Сокол», производимой в рамках проекта. Индийские нефтеперерабатывающие компании редко сами покупают «Сокол» из-за дороговизны, вызванной сложной логистикой, поэтому обычно нефть отправляют с терминала в Хабаровском крае в Южную Корею на судах ледового класса, а там перемещают на обычный танкер, после чего она отправляется к покупателям в Северную Азию.

ONGC использовала суда «Совкомфлота», но из-за новых санкций у российской компании возникли трудности со страхованием, пояснили источники в судоходной отрасли. В марте ONGC не смогла найти покупателей на нефть марки «Сокол», и сырьё пришлось продать индийским Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum. Нефть должны были отправить к покупателям из южнокорейского порта Йосу в мае, но этому помешали проблемы со страховкой судна.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Индию и страны Азии поддержать введённые в отношении России санкции. По её словам, происходящее на Украине повлияет на будущее не только Европы, но и государств Индо-Тихоокеанского региона, а ограничения на экономику России приведут к деэскалации. Развитие экономических отношений между Индией и ЕС она назвала «приоритетом будущих лет» для Европы, заявив, что обе стороны уважают правила честной торговли и конкуренции.