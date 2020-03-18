https://static.news.ru/photo/996700ea-68d8-11ea-a062-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Yingtonglian/Xinhua/Global Look Press

Информация о готовящемся американскими властями пакете мер, направленных на смягчение последствий пандемии коронавируса, привела к росту фондовых индексов.

Объём пакета мер может достичь $1 трлн, что больше выделенных в финансовый кризис 2009 года $787 млрд. Глава Минфина США Стивен Мнучин пообещал также направить $250 млрд в виде прямых адресных выплат на поддержку граждан, финансово пострадавших от коронавируса, передаёт «Интерфакс».

Также президент США одобрил введение отсрочки по налогам для частных лиц и бизнеса.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 5,2% до 21237,38 пункта, Standard & Poor's 500 увеличился на 6% до 2529,19 пункта, Nasdaq прибавил 6,23% и достиг отметки в 7334,78 пункта.

Как писал NEWS.ru ранее, министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о том, что экономические последствия из-за угрозы распространения нового типа коронавируса могут быть гораздо более ощутимы, чем от финансового кризиса в 2008 году.