Информация о готовящемся американскими властями пакете мер, направленных на смягчение последствий пандемии коронавируса, привела к росту фондовых индексов.
Объём пакета мер может достичь $1 трлн, что больше выделенных в финансовый кризис 2009 года $787 млрд. Глава Минфина США Стивен Мнучин пообещал также направить $250 млрд в виде прямых адресных выплат на поддержку граждан, финансово пострадавших от коронавируса,
Также президент США одобрил введение отсрочки по налогам для частных лиц и бизнеса.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 5,2% до 21237,38 пункта, Standard & Poor's 500 увеличился на 6% до 2529,19 пункта, Nasdaq прибавил 6,23% и достиг отметки в 7334,78 пункта.
Как писал NEWS.ru ранее, министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о том, что экономические последствия из-за угрозы распространения нового типа коронавируса могут быть гораздо более ощутимы, чем от финансового кризиса в 2008 году.
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