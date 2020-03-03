https://static.news.ru/photo/fb3cd13c-5cdf-11ea-a4d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Yang/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Фондовые индексы США показали резкий рост на 3,2-4,75% после рекордного падения более чем на 10% за прошлую неделю. Об этом сообщило РИА Новости.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи по состоянию на 16.00 (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 4,75%, до 26617,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 4,07%, до 8916,184 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,19%, до 3048,36 пункта, — приводит данные агентство.

Отмечается, что рекордное падение индексов за прошлую неделю связано с опасениями, что коронавирус может повлиять на поставки, производство и мировую экономику.

Ранее NEWS.ru писал о том, что индексы РТС и МосБиржи падают после начала торгов. При этом, аналитики отметили, что на рынок влияет вспышка коронавируса в Китае.