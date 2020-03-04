Фондовые индексы на биржах Шанхая и Шэньчжэня снизились после открытия торгов 4 марта 2020 года. Об этом
Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс «Шанхай композит» в начале торгов снизился на 0,37%, до отметки 2981,81 пункта. Наибольшие потери несут держатели активов компаний, занятых в телекоммуникационной и информационной сферах. В минусе начались торги и на бирже в Шэньчжэне, — говорится в сообщении.
Спад индексов связывают с опасениями инвесторов из-за распространения нового типа коронавируса и его влияние на мировую экономику.
Ранее NEWS.ru писал о том, что фондовые индексы США начали вновь расти после рекордного падения из-за коронавируса.
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