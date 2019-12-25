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Цены на бензин в России по итогам года в среднем увеличились на 3%, а на дизельное топливо 3,5%, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, к концу 2019 года ситуацию на внутреннем рынке можно оценивать как вполне благоприятную. При этом он отметил, что есть опасения по поводу снижения стоимости нефти, однако у...