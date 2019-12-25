Индекс МосБиржи на открытии торгов 25 декабря увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,06%, индекс РТС поднялся на 0,34%.
По данным структуры, индекс МосБиржи достиг отметки 3032,48 пункта, индекс РТС — 1545,69 пункта.
Как писал NEWS.ru, курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 61,84 рубля. Курс евро опустился на 9 копеек, до 68,53 рубля.
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