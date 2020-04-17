Индексы МосБиржи и РТС выросли на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/71148c5e-807d-11ea-9cb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок акций 17 апреля открылся ростом биржевых индексов. Индекс МосБиржи вырос на 1,6%, РТС — на 1,8% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

По данным торгов на 10:00 мск, индекс МосБиржи поднялся до 2566,42 пункта, индекс РТС — до 1085,9 пункта. Однако уже через семь минут они продемонстрировали разнонаправленную динамику — индекс МосБиржи замедлил рост до 1,2%, опустившись до 2544,76 пункта, а индекс РТС вырос на 2%, до 1088,43 пункта.

Как писал NEWS.ru, цена на американскую нефть марки WTI 17 апреля опустилась ниже $19 за баррель впервые с 31 января 2002 года. По состоянию на 10:06 мск цена майских фьючерсов на WTI опускалась на 4,28%, до $19,02 за баррель. Минутами ранее показатель доходил до $18,96. В то же время цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,86% — до $28,07 за баррель.