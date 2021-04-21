Индексы МосБиржи и РТС выросли на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/fc6e5714-a348-11eb-a223-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рынок российских акций 22 апреля открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4–0,7%, более всего подорожали бумаги АФК «Система». Доллар на открытии торгов опустился до 76,36 рубля, за евро давали 92 рубля.

По данным торгов на 10:01 мск, индекс МосБиржи составил 3577,47 пункта (+0,4%), индекс РТС — 1474,58 пункта (+0,7%). К 10:30 курс доллара упал до отметки в 76,36 рубля,через час американская валюта немного укрепилась и торговалась на уровне 76,43 рубля. Курс евро к 11:34 составил 91,99 рубля.

Подорожали акции АФК «Система» (+2%), НЛМК (+1,4%), «Северстали» (+1,4%), ВТБ (+1,3%), ММК (+1,1%), UC Rusal (+1,1%). Подешевели акции НОВАТЭКа (-0,1%).

Накануне курсы доллара и евро заметно снизились. Это произошло в ходе оглашения международной части послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Рубль вырос после того, как глава государства предложил западным партнёрам обсудить вопрос стратегического вооружения, при этом не упомянув в речи тему конфликта в Донбассе и текущие взаимоотношения России с Украиной.

В 13:21 мск, когда Путин начал оглашать международную часть послания, курс американской валюты потерял 25,5 копейки и достиг отметки в 76,5525 рубля. Евро подешевел на 46,75 копейки — до 91,86 рубля.