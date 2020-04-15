Индексы Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/d3976af2-7eef-11ea-aca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок акций 15 апреля открылся снижением биржевых индексов. Индекс Мосбиржи понизился на 0,9%, РТС — на 0,7%.

Согласно данным Мосбиржи на 10:00 мск индекс Мосбиржи достиг отметки в 2607,65 пункта, индекс РТС — в 1125,34 пункта. Уже через три минуты индекс Мосбиржи опустился на 1,3%, до 2598,19 пункта, а индекс РТС — на 1,8%, до 1113,03 пункта.

Как писал NEWS.ru, на открытии торгов 15 апреля курс евро вырос на 0,6%, до отметки в 80,6 рубля. Также прибавил и курс доллара. Валюта выросла на 0,8% — до 73,57 рубля. Об этом свидетельствовали показатели площадки на 10:00 мск.