https://static.news.ru/photo/84834cca-db7e-11e9-9a76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заключительные торги недели рынок РФ начинает слабым снижением. Индекс МосБиржи потерял 0,01% и опустился до 2792,31 пункта, индекс РТС ослаб на 0,07% — до 1377,77 пункта.

Нефтяные котировки на фоне новостей из Саудовской Аравии находятся под отметкой $65 за баррель Brent. Курс доллара увеличился на 15 копеек до 64,30 рубля. Курс евро вырос до 71,01 рубля.

Как писал News.ru, министр энергетики РФ Александр Новак назвал ожидаемым рост цен на нефть после атаки на объекты Саудовской Аравии. По его мнению, мировые биржи и дальше продолжат реагировать на поступающие из этого региона новости. Министр отказался делать прогноз, сколько продлится период высоких цен на нефть.