Индексы МосБиржи и РТС продемонстрировали разнонаправленную динамику

https://static.news.ru/photo/3d1e7aa0-7d61-11ea-9bcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс МосБиржи на открытии торгов 13 апреля опустился на 0,1%, а индекс РТС вырос на 0,1% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

По данным торгов Московской Биржи на 10:00 мск, индекс МосБиржи снизился до 2675,73 пункта, а индекс РТС поднялся до 1142,9 пункта. Через девять минут индекс МосБиржи опустился уже до 2668,26 пункта, а индекс РТС прекратил рост и снизился до 1141,3 пункта.

Как писал NEWS.ru, курс доллара на открытии торгов Московской Биржи 13 апреля снизился по отношению к рублю на 0,8%, курс евро — на 0,5%. Как свидетельствуют данные с открытия торгов МосБиржи, курс доллара понизился до 73,2 рубля, курс евро — до 80,31 рубля. Но уже через пять минут торгов доллар замедлил снижение и достиг отметки 73,5 рубля, а курс евро поднялся до 80,56 рубля.