https://static.news.ru/photo/dd411dbe-d9e5-11e9-b355-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bryan Smith/Global Look Press

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют особой динамики в ожидании итогов заседаний Федеральной резервной системы и Банка Японии.

Встреча руководства Федрезерва завершится 18 сентября, на следующий день закончится заседание Банка Японии. Однако большинство экспертов не ожидают особых изменений в денежно-кредитной политике. Как сообщает MarketWatch, сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,1%, японские индексы Nikkei 225 и Topix уменьшились на 0,15% и на 0,54% соответственно. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,44%, южнокорейский Kospi — на 0,41%, а гонконгский Hang Seng потерял 0,05%.

Как писал News.ru, фондовые индексы США выросли после заявления официального представителя Министерства торговли Китая Гао Фэна о том, что страна готова вести переговоры по торговому соглашению. Это вызвало всплеск надежд на прогресс на встрече представителей Соединённых Штатов и КНР. По словам Фэна, есть множество способов для принятия контрмер, однако власти заинтересованы обсудить вопрос о том, чтобы отменить новые пошлины США на китайские товары.