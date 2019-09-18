Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют особой динамики в ожидании итогов заседаний Федеральной резервной системы и Банка Японии.
Встреча руководства Федрезерва завершится 18 сентября, на следующий день закончится заседание Банка Японии. Однако большинство экспертов не ожидают особых изменений в денежно-кредитной политике. Как
Как писал News.ru, фондовые индексы США выросли после заявления официального представителя Министерства торговли Китая Гао Фэна о том, что страна готова вести переговоры по торговому соглашению. Это вызвало всплеск надежд на прогресс на встрече представителей Соединённых Штатов и КНР. По словам Фэна, есть множество способов для принятия контрмер, однако власти заинтересованы обсудить вопрос о том, чтобы отменить новые пошлины США на китайские товары.