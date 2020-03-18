https://static.news.ru/photo/a6f9f9ae-68f3-11ea-9fb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рынок российских акций утром 18 марта продолжил снижение на фоне расширения пандемии коронавируса. Индекс РТС упал до 888,8 пункта, обновив минимум с июня 2016 года.

По данным на 11:19 мск, индекс РТС упал на 4,9% до отметки 888,8 пункта, индекс МосБиржи просел на 1,64% до 2188,33 пункта. Доллар вырос до 77,46 рубля, евро — до 85,03 рубля.

Как писал NEWS.ru, накануне индекс РТС обновил минимум с августа 2016 года, упав в район 940 пунктов, а падение индекса Мосбиржи сдерживалось ослаблением рубля. К 13:30 по Москве индекс Мосбиржи составил 2243,13 пункта (-3,2%), индекс РТС — 942,93 пункта (-4,9%); цены большинства основных «фишек» на Московской бирже снизились в пределах 7,6%. Доллар вырос до 74,92 рубля (+2,33 рубля).

Российский рынок акций падает на фоне дешевеющей нефти и обвала на мировых площадках. Усугубляют ситуацию опасения инвесторов в связи с эпидемией коронавируса и его негативного влияния на мировую экономику.