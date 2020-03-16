https://static.news.ru/photo/870aa88c-677c-11ea-a34a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рынок акций РФ продолжает снижаться. Индекс РТС обновил минимум с августа 2016 года, упав в район 940 пунктов, а падение индекса Мосбиржи сдерживается ослаблением рубля.

К 13:30 по Москве индекс Мосбиржи составил 2243,13 пункта (-3,2%), индекс РТС — 942,93 пункта (-4,9%); цены большинства основных «фишек» на Московской бирже снизились в пределах 7,6%. Доллар вырос до 74,92 рубля (+2,33 рубля).

В лидерах отката выступают акции «Аэрофлота», «Норникеля», «Газпром нефти», «Татнефти», «Россетей», «Башнефти». Выросли бумаги «Ростелекома», «Интер РАО», «префы» «Сургутнефтегаза».

Российский рынок акций падает на фоне дешевеющей нефти и обвала на мировых площадках. Усугубляют ситуацию опасения инвесторов в связи с эпидемией коронавируса и его негативного влияния на мировую экономику.

Предыдущие сильнейшие падения пришлись на сентябрь 2011 года, когда индекс Мосбиржи обвалился на 12,2%, и на март 2014 года, когда падение составило 11,8%