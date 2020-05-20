Индекс РТС перевалил за 1200 пунктов впервые с 6 марта 2020 года

https://static.news.ru/photo/3681d0ae-9a79-11ea-85fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс РТС во время торговых операций на МосБирже увеличился на 2% по сравнению с предыдущей сессией — до 1200,91 пункта, по данным на 11:40 по Москве 20 мая 2020 года.

В прошлый раз показатели РТС превышали отметку в 1200 пунктов 6 марта 2020 года. Индекс МосБиржи растёт на 1,4% — до 2749,43 пункта. Курс американской валюты на открытии торгов в Москве прибавил 0,1% и достиг отметки в 72,51 рубля. Согласно информации торговой площадки, курс евро увеличился на 0,2%, составив 79,36 рубля.

Данные торгов по состоянию на 20 мая свидетельствуют о росте мировых цен на нефть, который происходит на фоне сведений о снижении запасов топлива в США.

По состоянию на 08:03 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,75% — до $34,91 за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,5%, до $32,12 за баррель.

Как ранее писал NEWS.ru, нынешний рост стоимости нефти неустойчивый. Рынок исторически волатильный. Многие участники торгов стараются обогатиться на фьючерсах в краткосрочной перспективе.

Текущее подорожание топлива связано с тем, что игроки хотят закрыть позиции в мае 2020 года, считает заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.