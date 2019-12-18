https://static.news.ru/photo/779efeaa-2232-11ea-a0f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Торги на американском фондовом рынке завершились разнонаправленной динамикой индексов на фоне угасания оптимизма, касающегося согласования промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. При этом Nasdaq Composite продолжает расти и устанавливать рекорд закрытия пятую сессию подряд.

В отсутствие новых подробностей об условиях сделки или о том, когда её предполагается подписать, на рынках наблюдается некоторая нервозность, — сообщил старший инвестиционный аналитик XM Раффи Бояджян в комментарии для MarketWatch.

Давление на фондовые индексы также связано со снижением стоимости акций FedEx на 10%. Компания решила сократить прогноз прибыли на текущий фингод в связи с более слабой, чем ожидалось, выручкой, а также с растущими расходами.

Цена бумаг JPMorgan Chase & Co. снизилась на 0,1%. Компания, как ещё 11 банков, договорилась выплатить $250 млн для урегулирования дела о манипулировании стоимости облигаций, выпущенных ипотечными компаниями Fannie Mae и Freddie Mac.

Акции Cigna Corp. стали дороже на 2,4%. Страховщик решил продать одно из своих подразделений компании New York Life за $6,3 млрд.

Стоимость бумаг Leidos Holdings прибавила 4,5%. Оборонная компания сообщила, что намерена приобрести фирму Dynetics, которая занимается прикладными исследованиями и решениями в области нацбезопасности, за $1,65 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,1% и достиг отметки в 28 239,28 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 0,04% — до 3191,14 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 0,05% и составил 8827,73 пункта, установив новый рекорд на закрытии торгов.

Ранее NEWS.ru писал, что российский финансовый рынок за последние годы так и не смог сократить отставание от рынков других стран. Согласно данным Счётной палаты, по стабильности финансовой системы Россия продолжает занимать 120-е место, а по масштабу денежного рынка удерживается на 77-м, что не соответствует позициям страны по номинальному ВВП и по паритету покупательной способности.