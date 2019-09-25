https://static.news.ru/photo/41bfea2c-df6d-11e9-b171-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рынок акций России открылся снижением индекса МосБиржи на 0,31%, который составил 2745,94 пункта.

В свою очередь индекс РТС потерял 0,51%, достигнув отметки в 1351,88 пункта.

Падение индексов происходит на фоне ряда негативных сообщений, среди которых критика президента США Дональда Трампа в адрес торговой политики Китая.

Ранее News.ru писал, что стоимость нефти продолжает падать после публикации еженедельных данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в США. Старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли считает, что давление на цены оказали заявления американского лидера.