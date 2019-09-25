Рынок акций России открылся снижением индекса МосБиржи на 0,31%, который составил 2745,94 пункта.
В свою очередь индекс РТС потерял 0,51%, достигнув отметки в 1351,88 пункта.
Падение индексов происходит на фоне ряда негативных сообщений, среди которых критика президента США Дональда Трампа в адрес торговой политики Китая.
Ранее News.ru писал, что стоимость нефти продолжает падать после публикации еженедельных данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в США. Старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли считает, что давление на цены оказали заявления американского лидера.