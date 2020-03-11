https://static.news.ru/photo/481f4eae-6432-11ea-b911-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Индекс МосБиржи впервые с января 2019 года упал ниже отметки в 2400 пунктов. Показатель на 10:09 12 марта составил 2389,8 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Курс американской валюты на МосБирже превысил 74 рубля впервые с марта 2016 года. Согласно данным торгов, курс евро увеличился на 1,3% и достиг отметки в 83,24 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что Центробанк РФ прогнозирует дальнейшее повышение востребованности рубля за пределами страны, считают сотрудники ЦБ.

В материалах регулятора говорится, что объём операций с валютой РФ по всем инструментам в 2019-м превышал таковые на внутреннем рынке страны.