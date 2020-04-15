Индекс МосБиржи опустился ниже 2500 пунктов

На 5,3% к уровню закрытия предыдущей сессии снизился индекс Московской Биржи. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Сейчас этот показатель достиг отметки в в 2491,9 пункта.
Индекс РТС также теряет 7,68% и находится на уровне 1046,22 пункта.
Также снизился реальный эффективный курс рубля в марте на 11,4% по сравнению с февралём, а с начала года — на 11,5%. Этот показатель рассчитывается на основе курсов валют ключевых торговых партнёров РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте России, писал NEWS.ru.
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