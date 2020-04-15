Индекс МосБиржи опустился ниже 2500 пунктов

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Регулятор снизил прогноз профицита ликвидности на конец текущего года до 2,1-2,7 трлн рублей с 3,4-3,9 трлн рублей. Такие данные приводятся в материалах Банка России.

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года снижен с уровня 3,4-3,9 до уровня 2,1-2,7 трлн рублей. Это учитывает уточнение прогноза объема наличных денег в обращении, временную приостановку проведения отложенных...